В "Укренерго" розповіли, чи планують сьогодні відключати світло

Споживання електроенергії в Україні 5 серпня — на тому ж рівні, що й у п’ятницю, відключень поки не планують, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Сьогодні, станом на 9:30, споживання тримається на тому ж рівні, що й у попередній робочий день — п’ятницю, 2 серпня. Застосування заходів обмеження не прогнозується" , — кажуть у відомстві.

4 серпня добовий максимум споживання був найнижчим за період після скасування обмежень (з 30 липня) та на 5,2% меншим, ніж у суботу, 3 серпня. Причина — прохолодна погода і традиційне зниження споживання у другий вихідний день тижня.

"Оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти — закликаємо за можливості перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій" , — додають енергетики.

Як повiдомлялось, у Міненерго заявили, що наразі триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці.