Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу під ТЦК у Ковелі

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у місті Ковель Волинської області, який відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ГУ Нацполіції у Волинській області.

"За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження".

Зокрема, справи порушили за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України.

"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події. Слідчі дії тривають" , – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 3 серпня отримали повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.

На місце спрямували наряди для охорони публічного порядку. Також там працювала слідчо-оперативна група поліції.

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