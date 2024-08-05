Нардеп стверджує, що близько 800 тисяч українських чоловіків "пішли в підпілля"

Народний депутат Дмитро Наталуха стверджує, що близько 800 тисяч військовозобов'язаних чоловіків "пішли в підпілля", щоб уникнути мобілізації", повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав у коментарі Financial Times.

"Ви можете мобілізувати 1 млн людей, але якщо у вас немає ресурсів, щоб їх озброїти, війни не буде. Армія залишиться голою і безпорадною, якщо економіка розвалиться" , — зазначив Наталуха.

За словами народного обранця, від початку повномасштабної війни компанії втратили в середньому 10–20% своїх співробітників через призив на військову службу чи еміграцію.

"Дедалі більше підприємств закриватимуться просто тому, що у них не буде достатньо ресурсів для продовження роботи. Я не хочу бути апокаліптичним, але я сказав би, що крайній термін — кінець вересня" , – прогнозує нардеп.

За його словами, якщо законопроєкт про економічне бронювання буде ухвалено, це звільнить від військової служби близько 895 тисяч осіб і дозволить зібрати близько 200 млрд гривень для армії.

Як повiдомлялось, 16 липня спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що жоден із трьох запропонованих законопроєктів щодо економічного бронювання не набере серед народних депутатів потрібної підтримки.