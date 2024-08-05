В Україні виявили нового субваріанту коронавірусу FLiRT

Минулого в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT – два у Києві та один в Івано-Франківській області.

Про це повідомив﻿ заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років" — зазначив Кузін.

Штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби, пояснили в МОЗ.

У міністерстві зазначають, що ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.