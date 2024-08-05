Politico: Камала Гарріс оголосить кандидата у віце-президенти у вівторок

Кампанія Камали Гарріс, яку Демократична партія США формально обрала кандидаткою у президенти, готується у вівторок, 6 серпня, оголосити ім’я її претендента на віцепрезидентську посаду, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Очікується, що у вівторок Гарріс може оголосити свого кандидата на посаду віцепрезидента – не виключено, що за зразком кампанії Байдена 2020 року. Тоді вона опублікувала двохвилинний ролик, де Байден телефонував Гарріс та повідомляв про її участь у кампанії.

Як вказують співрозмовники Politico, протягом вихідних штаб демократки провів співбесіди з найімовірнішими кандидатами, зокрема сенатором від Аризони Марком Келлі, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро і губернатором Міннесоти Тімом Волцом.

Наразі невідомо, кого саме обере Гарріс. Джерела Politico вказують, що витік інформації може змінити плани її кампанії з представлення кандидата у віцепрезиденти.

Очікується, що Камала Гарріс вперше з'явиться разом зі своїм соратником по кампанії на мітингу у штаті Філадельфія у вівторок, розпочавши п'ятиденний тур у семи ключових штатах, від яких залежить результат виборів президента США.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.