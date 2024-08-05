Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.﻿ З посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Раніше Галицький районний суд м. Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту" , - йдеться в повідомленні.

Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.