США повністю вивели війська з Нігеру

Сполучені Штати завершили вивід своїх військ із Нігеру через захоплення у країні влади військовою хунтою, яка налагоджує партнерство з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

Оборонні відомства двох країн виступили зі спільною заявою, в якій зазначили, що виведення американського контингенту з авіабази 201 в Агадесі завершене місяцем раніше, ніж планувалося.

Зазначається, що цей процес розпочався 19 травня після взаємного погодження умов виведення. Координація між збройними силами США та Нігеру триватиме впродовж наступних тижнів, щоб забезпечити повне виведення військ, як і було заплановано.

Також американські військові модернізували цю авіабазу для посилення оборонної співпраці зі збройними силами країни та регіональних зусиль з боротьби з тероризмом.

Впродовж останніх десяти років американські війська тренували сили Нігеру і підтримували антитерористичні місії під проводом партнерів проти Ісламської держави та Аль-Каїди в регіоні.

Вивід військ США з Нігеру

У липні 2023 року в Нігері стався переворот і владу захопила військова хунта. У березні цього року нова влада вирішила розірвати угоду про військову співпрацю зі США.

В Нігері розміщувалися близько тисячі американських військових, зокрема біля Агадеса дислокувалася велика база безпілотників. Вони діяли у рамках антиджихадистських військових місій у країнах Західної Африки.

У квітні нігерійська військова хунта наказала Франції вивести свої війська з країни. Воєначальники посилили зв'язки з Росією, яка надала їм інструкторів та обладнання.

На початку липня США вивели завершили виведення своєї техніки і сил з бази у столиці країни Ніамеї.

В Інституті вивчення війни (ISW) назвали загрозою Європі та південному флангу НАТО присутність російських військ в Африці.