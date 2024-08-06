Росія вдарила по центу Харкова: постраждала поліклініка, під завалами можуть бути люди (Оновлено)

Російські війська вранці, 6 серпня нанесли ракетний удар по центральному району Харкова, у результаті чого постраждала будівля поліклініки, наразі дві людини звернулися по допомогу, під завалами можуть бути люди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється".

Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Оновлено. Терехов уточнив, що внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на цю хвилину по допомогу звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Також під завалами можуть перебувати люди.