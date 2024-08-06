Трамп вкотре пообіцяв домогтись переговорів Путіна та Зеленського

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Трампа під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.

"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир" , - заявив він під час стріму.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Наразі основні кандидати від головних партій вже визначені.

Від Демократичної партії кандидатом є Камала Гарріс, чинна віцепрезидентка США. Після того як Джо Байден оголосив про своє рішення не балотуватися на другий термін, Гарріс стала основним кандидатом від демократів.

Від Республіканської партії основним кандидатом є Дональд Трамп, колишній президент США.

За словами Зеленського, вибори у Штатах матимуть значний вплив на надії України на мир.