У центрі Києва трамвай протаранив десятки машин: подробиці ДТП

У Києві на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин та врізався в інший. Попередньо у рейкового транспортного засобу відмовили гальма, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва та місцеві Telegram-канали.

Відомо, що Трамвай промчався по вулиці Глибочицькій на повній швидкості, збиваючи на своєму шляху десятки машин.

Як зазначають очевидці події, зрештою рейковий транспортний засіб, у якому не було водія, зупинився тільки тоді, коли врізався в інший трамвай.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Глибочицькій, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" , - йдеться в повідомленні поліції столиці.

Як повідомляють в КМДА, попередньо постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу. Трамваї №14 та №18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

ДТП у Києві

Нагадаємо, напередодні у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, внаслідок чого були постраждалі.

Також ми повідомляли про те, що у Києві сталася ДТП за участю автобуса та вантажівки. Внаслідок пригоди постраждали пасажири маршрутки та водій.

Крім того, навесні в околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин. Постраждали п'ятеро людей.