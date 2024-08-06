У Міненерго відповіли, чи відключатимуть електроінергію 6 серпня

6 серпня планові відключення електроенергії в Україні не передбачаються, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

"Сьогодні планові відключення електроенергії не проводитимуться. Ситуацію в енергосистемі стабілізовано. У разі змін дізнавайтесь на офіційних сайтах ваших обленерго" , — кажуть у міністерстві.

Міненерго нагадує, що через російські атаки українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей.

"Ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, щодня під обстріли потрапляють підстанції та лінії електропередачі, що призводить до обмежень у передачі електроенергії" , — зазначають енергетики.

Для підтримки стабільної роботи системи українців просять раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Як повiдомлялось, у Міненерго заявили, що наразі триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці.