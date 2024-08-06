У Міненерго відповіли, чи відключатимуть електроінергію 6 серпня
6 серпня планові відключення електроенергії в Україні не передбачаються, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
"Сьогодні планові відключення електроенергії не проводитимуться. Ситуацію в енергосистемі стабілізовано. У разі змін дізнавайтесь на офіційних сайтах ваших обленерго", — кажуть у міністерстві.
Міненерго нагадує, що через російські атаки українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей.
"Ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, щодня під обстріли потрапляють підстанції та лінії електропередачі, що призводить до обмежень у передачі електроенергії", — зазначають енергетики.
Для підтримки стабільної роботи системи українців просять раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Як повiдомлялось, у Міненерго заявили, що наразі триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці.