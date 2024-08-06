У "Нафтогаз" заявили про збільшення видобутку газу

За сім місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу. Це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин, впровадження нових технологій та ефективну роботу зі старим фондом.

Планові показники перевищено на 2%. Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики", – зазначив Олексій Чернишов, очільник Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

У кінці липня фахівці "Укргазвидобування" запустили високодебітну свердловину, що дає 274 тис. куб. м газу щодоби.