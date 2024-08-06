Вища рада правосуддя звільнила суддів Князєва та Тандира (Оновлено)

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку, повідомляє Українська правда.

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"6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України".

Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці..

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