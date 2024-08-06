Вища рада правосуддя звільнила суддів Князєва та Тандира (Оновлено)
Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ВРП у Telegram.
"6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України".
Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці..
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- У січні 2024 року колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
- У липні Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією.