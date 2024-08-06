Вища рада правосуддя звільнила суддю Князєва
Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ВРП у Telegram.
"6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України".
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- У січні 2024 року колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
- У липні Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією.