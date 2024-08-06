Вища рада правосуддя звільнила суддю Князєва

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку, повідомляє Українська правда.

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"6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України".

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