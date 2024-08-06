Шмигаль анонсував кроки для покращення ситуації в регіонах України

В Україні запровадять забезпечення певних регіонів скрапленим газом. Крім того, розширять перелік пріоритетних видатків першочергового фінансування, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, за результатами виїзних засідань у прифронтові громади було зібрано значний обсяг проблематики. Зокрема планується зробити два важливих кроки для поліпшення ситуації.

"Перший – забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу" , - поінформував він

Як зазначив Шмигаль, місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Другим кроком він назвав розширення переліку пріоритетних видатків в усіх регіонах, які держава фінансує в першу чергу. Відповідні рішення ухвалюються.

"Це фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм "Фонду декарбонізації", а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для наших захисників. Такі зміни дозволять швидше отримувати кошти та без затримок фінансувати необхідні роботи та послуги" , - пояснив український прем'єр, зауваживши, що регіональні засідання Уряду продовжуються, аби краще розуміти потреби на місцях.

Рішення Уряду

Варто зауважити, що також Уряд ухвалив постанову, згідно з якою, графіки відключень світла не діятимуть на громадян, які використовують більше 80% електроенергії власного виробництва.