Bloomberg: Фондові ринки втратили понад 6 трлн доларів через обвал у понеділок

За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише агентство Bloomberg.

У понеділок у Токіо індекс Nikkei впав на 12%, у Сеулі Kospi знизився на 9%, а на відкритті торгів у Нью-Йорку Nasdaq обвалився на 6% за лічені секунди.

Криптовалюти теж пішли вниз, індекс волатильності VIX різко зріс, а інвестори кинулися купувати державні облігації США, які вважаються найнадійнішими активами.

"Чи означають ці бурхливі коливання завершення глобального розпродажу, який почався минулого тижня, чи це лише початок тривалого спаду, наразі невідомо" , - пише агентство.

У вівторок деякі ринки, що найбільше постраждали, відновилися, зокрема ключові індекси Японії піднялися більш ніж на 10%, хоча мало хто вірить, що "дно" вже досягнуто.

"Очевидним є те, що підґрунтя, яке забезпечувало зростання фінансових ринків протягом останніх років, серйозно похитнулося" , - пише Bloomberg.

У понеділок, коли японська валюта зросла на 3% через підвищення ставок Банком Японії, індекс Nikkei обвалився найбільше з 1987 року. Інвестори масово продавали японські акції через побоювання, що зміцнення валюти зашкодить доходам експортоорієнтованих компаній.

Втрати поширилися на інші азійські ринки та Європу, де впали основні фондові індекси, а потім і на Америку. Вплив відчувся також на кредитних ринках: щонайменше дві компанії - постачальник бездротової інфраструктури SBA Communications та оператор парків розваг SeaWorld Parks & Entertainment - відклали кредитні угоди на загальну суму 3,8 мільярда доларів.

До кінця понеділка у США акції частково відновилися від свого мінімуму, індекс Nasdaq Composite знизився на 3,4%, а ринок облігацій стабілізувався. Але це мало заспокоїло стривожених трейдерів, які не були впевнені, чи це чергова хибна тривога.

Нагадаємо:

Індекс Токійської фондової біржі Nikkei 225 зріс після найсильнішого одноденного падіння з 1987 року, яке відбулося вчора. Фʼючерси привʼязані до S&P 500 зросли на 1,3%.

Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.

Раніше, ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. Японський базовий індекс Nikkei закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року.