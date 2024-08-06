У Раді пропонують вдосконалити процес оформлення відстрочки: що може змінитися

Верховній Раді пропонують удосконалити законодавство й убезпечити громадян, які оформлюють відстрочку (бронювання) у ТЦК та СП, від відправлення на ВЛК і мобілізації - до кінця процесу, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, що саме пропонує змінити законопроект №11453 і що про нього відомо.

Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є внесення змін до статті 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Вони повинні дозволити громадянам, які оформлюють відстрочку (бронювання), отримувати від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) необхідні довідки (документи) або послуги - без ризиків (зокрема й корупційних) бути відправленими на військово-лікарську комісію (ВЛК) та мобілізованими прямо під час процесу оформлення.

"До мене, як до народного депутата, звертаються громадяни з проханням посприяти розв'язанню проблем, пов'язаних з тим, що громадян під час звернень в ТЦК та СП за довідками, або з інших питань, які стосуються оформлення бронювання, направляють на ВЛК і призивають на військову службу під час мобілізації, ігноруючи те, що щодо цих громадян запущені механізми оформлення бронювання" , - розповів "слуга народу" Георгій Мазурашу.

За його словами, з такою проблемою стикаються і вимушені переселенці, які з різних причин не перебувають на військовому обліку за місцем теперішнього проживання (роботи).

Крім того, нардеп повідомив про деякі "корупційні сигнали", коли "за паузу на декілька днів, поки оформлять бронювання, окремі представники ТЦК та СП беруть "гонорар".

Виходячи з такої ситуації, законопроект №11453 пропонує доповнити частину 3 статті 28 мобілізаційного закону новим абзацом.

У ньому зазначається: "якщо для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідна довідка або інші документи від ТЦК та СП, останній зобов'язаний за письмовим запитом невідкладно (не пізніше трьох робочих днів) видати відповідні документи (або відповідь про їх відсутність) громадянину, якому оформлюють бронювання, та/або організації, яка оформлює відстрочку працівнику".

При цьому громадянин, який звертається до ТЦК за довідкою (іншими документами) або з приводу постановки на військовий облік (у зв'язку з оформленням бронювання та за наявності письмового підтвердження від відповідної організації - про початок оформлення йому відстрочки), не підлягає направленню на ВЛК та призову на службу:

або впродовж 10 днів від дня звернення

або до схвалення рішення уповноваженим органом щодо відстрочки від призову

Основне про проект закону

Проект закону №11453 про внесення змін до статті 25 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо усунення корупційних ризиків (пов'язаних з оформленням у ТЦК та СП документів, необхідних для бронювання) було зареєстровано у Верховній Раді 27 липня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Георгій Мазурашу (член депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки під керівництвом Олександра Завітневича.

1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (за умови схвалення Верховною Радою).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11453.