У браузері Safari зв'яться функція блокування реклами

Apple випустила 5 бету iOS 18, iPadOS та MacOS Sequoia‌, в яких з-поміж іншого також показали цілком нову функцію для Safari – вбудований інструмент Distraction Control, який дозволяє приховувати різні елементи на сторінці браузера, зокрема й рекламу. Про це повідомляє MacRumors, повідомляє Mezha Media.

Distraction Control дозволяє власноруч блокувати будь-які елементи на сторінках у Safari, які можуть відвертати увагу користувачів. За допомогою нового інструмента можна приховати рекламу, банери про cookies, різноманітні спливаючі вікна та все інше.

Користувачі, яким доступна 5 бета iOS 18 та інші операційні системи, можуть знайти нову функцію у вікні налаштування сторінки у браузері. Звідти можна буде приховати нові елементи або показати вже приховані.

Thanos effect in iOS 18 Beta 5pic.twitter.com/v7mgXBSnTy — Andreas Storm (@avstorm) August 5, 2024

Варто зазначити, що на кожній сторінці всі елементи треба буде ховати окремо, а також вони не синхронізуватимуться між різними пристроями. Все ж це не повноцінний блокувальник реклами, а інструмент, який дозволить прибрати надокучливі елементи на сайтах.