Харріс підтвердила вибір у віце-президенти губернатора Міннесоти Уолза

Камала Гарріс, обрана Демократичною партією для участі в цьогорічних президентських виборах, визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза, повідомляє Європейська правда.

Про обрання Волза віцепрезидентка США оголосила у соцмережі Х (Twitter), у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах – тобто тих, які не віддають традиційної переваги жодній із партій і результати в яких часто визначають долю виборів.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді" , – написала Гарріс.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду третій термін поспіль.

Під час губернаторства Тім Волз сприяв ухваленню прогресивних заходів у Міннесоті, зокрема безкоштовного харчування для школярів, боротьбі зі зміною клімату, зниженню податків для середнього класу та збільшенню оплачуваної відпустки.

Його перебування на посаді затьмарили не надто вдалі заходи під час пандемії COVID-19 у 2020 році, а також насильство, що спалахнуло після вбивства темношкірого Джорджа Флойда працівниками поліції.

Вважається, що Тім Волз допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп.

Камалі Гарріс довелось обирати кандидата у віцепрезиденти в умовах обмеженого часу після того, як вона несподівано очолила кампанію демократів після рішення президента Джо Байдена не йти на другий термін.

Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.