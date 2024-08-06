Замбія підписала з Україною угоду про політичні консультації

Міністри закордонних справ України та Замбії підписали меморандум про політичні консультації.﻿ З посиланням на соцмережі глави МЗС України Дмитра Кулеби, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомив Кулеба, сьогодні в Лусаці він провів детальні переговори зі своїм замбійським колегою Муламбо Хаїмбе.

Сторони обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також співпрацю в міжнародних організаціях.

"Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, який структурує наш довгостроковий діалог" , - додав глава МЗС України.

Нагадаємо, 4 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки. Це вже четверте африканське турне українського міністра. Воно триватиме по 8 серпня.

Глава МЗС України вже відвідав Малаві, де країни підписали меморандум про політичні консультації. Сьогодні Кулеба прибув до Замбії. На черзі - Маврикій.