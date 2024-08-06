На Житомирщині затримали командира, який залучав військових до будівництва будинку

У Житомирській області затримали командира військової частини, який залучав підлеглих до будівництва власного приватного будинку та магазину.З посиланням на пресслужбу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомляє Новое время.

За даними слідства, підозрюваний завдав державі матеріальних збитків через безпідставне нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат своїм підлеглим на суму понад 378 тисяч гривень.

Наразі командира затримали і повідомили йому про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України). Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

23 лютого ДБР повідомило про завершення досудового розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини. За даними відомства, він майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.