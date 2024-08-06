ХАМАС оголосив ім'я нового лідера угруповання

Палестинське угруповання ХАМАС оголосило нового лідера Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, якого нещодавно вбили в Тегерані.﻿﻿ З посиланням на The Times of Israel, повідомляє Українська правда.

За даними видання, Сінвара вважають "архітектором нападу" 7 жовтня на Ізраїль, коли було вбито близько 1200 осіб і 251 взято в заручники.

За даними видання, Сінвар переховується в Секторі Газа.

З 2017 року Сінвар був лідером угруповання в Секторі Газа, а тепер очолить політичне крило угруповання.

61-річний Сінвар був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, його вважали другою за впливовістю фігурою в угрупованні після Ісмаїла Ганії.