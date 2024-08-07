Російські війська обстрілювали Нікополь: пошкодили житлові будинки та агрофірми

Російські військові від вечора 6 серпня обстрілювали Нікопольський район з артилерії та "Градів" – пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, агрофірму та ЛЕП, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Від вечора ворог атакував півтора десятки разів. Окрім дронів-камікадзе і важкої артилерії, застосував ще й РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Зайнявся приватний будинок. Загалом пошкоджені 3 оселі й стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма. Зачепило лінію електропередач і газогін".

Лисак оприлюднив фото руйнувань, але підкреслив, що люди не постраждали.