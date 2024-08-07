Трамп анонсував "велике інтерв'ю" з Ілоном Маском
Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп анонсував "велике інтерв'ю" підриємцю Ілону Маску, повідомляє Ділова столиця.
Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском — подробиці згодом!", — написав політик.
Сам Маск поки не коментував таку заяву.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп погодився на дебати з Камалою Гарріс на телеканалі Fox News.
Минулого місяця, коли Fox News запропонував провести дебати 17 вересня, Гарріс відповіла, що вона готова до них. Трамп тоді заявляв, що не буде дебатувати з нею, оскільки вона не є офіційним кандидатом.
3 серпня стало відомо, що Гарріс не погодилася на пропозицію Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News