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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб оновив дані про російські втрати – за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 загарбників, знищили 67 артилерійських систем т 29 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 586 370 (+1 230) осіб,
  • танків – 8 429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 16 323 (+29) од,
  • артилерійських систем – 16 451 (+67) од,
  • РСЗВ – 1 138 (+0) од,
  • засобів ППО – 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54) од,
  • крилатих ракет – 2 421 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,
  • спеціальної техніки – 2 759 (+21) од.

Дані уточнюються.

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