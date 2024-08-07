У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Генштаб оновив дані про російські втрати – за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 загарбників, знищили 67 артилерійських систем т 29 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 586 370 (+1 230) осіб,

танків – 8 429 (+8) од,

бойових броньованих машин – 16 323 (+29) од,

артилерійських систем – 16 451 (+67) од,

РСЗВ – 1 138 (+0) од,

засобів ППО – 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 212 (+54) од,

крилатих ракет – 2 421 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 226 (+78) од,

спеціальної техніки – 2 759 (+21) од.

Дані уточнюються.