ОВА: Над Миколаївщиною збили 14 "Шахедів", а над Сумщиною – ракету

У ніч на 7 серпня над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та Сумська ОВА у Telegram.

"На Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу "Shahed 131/136"".

Він додав, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах. Згоряння оперативно загасили.

"Постраждалих немає" , – підсумував Кім.

Водночас Сумська ОВА повідомила, що над областю знищили ворожу балістичну ракету.