ЗМІ: Російська влада вирішила штучно сповільнити YouTube

Російська влада закликала найбільших операторів зв'язку в країні уповільнити швидкість відтворення відео на YouTube до 128 Кбіт/с, повідомляє Ділова столиця.

Про це джерело на телекомунікаційному ринку повідомило російському виданню "Медуза".

"Швидкості в 128 кілобіт на секунду має вистачити для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.

При виборі відео з вищою роздільною здатністю користувачі найімовірніше зіткнуться з відчутними затримками при завантаженні", — зазначають у ЗМІ.

За словами джерела видання, російська влада прийняла рішення поки "не вимикати повністю, але сильно сповільнити" YouTube на домашньому інтернеті.

Технічно уповільнення здійснюють через спеціалізоване обладнання ТЗПЗ (технічні засоби протидії загрозам), установлене на мережах операторів зв'язку й контрольоване Роскомнаглядом, пояснюють у "Медузі".

При цьому співрозмовник видання підкреслив, що збої в роботі YouTube не можуть бути пов'язані зі "зношенням серверів" Google у Росії.

Як повiдомлялось, 2 серпня депутат Держдуми Олексій Діденко заявив, що в країні найближчим часом можуть заблокувати пошукову систему Google, а також мобільні операційні системи iOS та Android. Причому, за словами депутата, це станеться не з ініціативи Кремля.