Британська розвідка оцінила наслідки потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону"

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд українському удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок якого субмарина пішла на дно, повідомляє Європейська правда.

Огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони.

За даними відомства, хоча атака відбулася в поєднанні з серією ударів безпілотників, під час удару, найімовірніше, використовувались ракети ATACMS.

Всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки на Крим у вересні 2023 року.

Розвідка Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновлювати і ремонтувати його.

Хоча потоплення субмарини і є значним підйомом морального духу для українських сил, воно навряд чи матиме значний вплив на здатність РФ завдавати далекобійних ударів по Україні з Чорного моря, зазначили у відомстві.

"Цей удар підкреслює зростання ризиків для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації будь-яких значних морських сил на півострів", – йдеться в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка припускала, що новий російський закон щодо загрози позбавлення громадянства нових громадян РФ за ухилення від військового обліку не буде мати масштабного впливу на мобілізацію.

Також у розвідці розповідали, що за останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня – з понад 1262 особи на добу в травні – до 1140 осіб у липні 2024 року.