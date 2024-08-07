Черговий антирекорд: на Одещині затримали велику групу порушників держкордону

На Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу порушників державного кордону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба ДПСУ,

За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника відслідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.

Автомобіль марки "КамАЗ", попри відсутність будь яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками.

Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції - з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).

Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тисяч гривень з кожного "клієнта". Вказану суму останні мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, у разі їх успішного переправлення.

"Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Однак не судилося – всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі слідчі дії тривають.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму".