МЗС України зробило заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, в якій наголосило на незмінності кремлівської політики імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить заява МЗС.

У відомстві зазначили, що російська окупація Абхазії і Цхінвальського регіону фактично перетворила на сіру зону ці грузинські території.

Попри те, що бої зупинились у серпні 2008 року, Росія продовжила повзучу анексію грузинської території, тиск, пропаганду, та інші гібридні методи втручання, наголосили у МЗС.

"Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування", – йдеться у заяві.

Україна наполягає, що Росія має вивести свої війська з суверенної території Грузії відповідно до угоди про припинення вогню від 2008 року та скасувати визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії так званими "незалежними державами".

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.