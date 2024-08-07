Затримання студента у вагоні поїзда представниками ТЦК: у ОК "Захід" повідомили про фейк

На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових, називаючи їх представниками ТЦК, які мобілізовують громадян. Дана інформація, зокрема про студента-першокурсника, не відповідає дійсності, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява пресслужби ОК "Захід" в Telegram.

"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи" , - пояснили у відомстві.

В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.

"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни" , - закликали там.

Ситуація з ТЦК на заході України

Нагадаємо, 3 серпня в Ковелі трьох військовозобов'язаних запросили до ТЦК для перевірки їхнього відношення до військової служби.

Тим часом у соціальних мережах почали поширюватись заклики до бунту, які зрештою переросли у мітинг під будівлею ТЦК.

У Волинському ТЦК звинуватили у конфлікті "російські спецслужби".

Пізніше стало відомо, що за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.