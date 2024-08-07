Очільник Міненерго розповів, яку частку займає АЕС в енергобалансі

Війна довела, що енергосистема України тримається на атомній енергетиці, заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту на Хмельницьку АЕС. З посиланням на пресслужбу Міненерго, повідомляє Корреспондент.

Міністр пояснив, що війна довела, що енергосистема тримається на атомній енергетиці. Додавши, що це є доконаний факт.

"Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС. Навіть при окупованій Запорізькій атомній станції" , - наголосив Галущенко.

Очільник відомства також висловив вдячність атомникам за професіоналізм і самовіддану працю.