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З'явилися фото руйнувань на автомобільному пункті пропуску Суджа

З'явилися фото руйнувань на автомобільному пункті пропуску Суджа
Фото: Loyna

На автомобільному прикордонному пропускному пункті Суджа в Курській області внаслідок активних бойових дій є значні руйнування, свідчать свіжі супутникові знімки.﻿ З посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Видання уточнює, що супутниковий знімок було зроблено вранці 6 серпня. Він підтверджує, що на автомобільному прикордонному пропускному пункті Суджа в Курській області на кордоні з Україною є значні руйнування.

Журналісти зазначають, що поки незрозуміло, внаслідок чого з’явилися ці руйнування. Це можуть бути як і наслідки ймовірних обстрілів з боку Сил оборони, так і удари дронами та результат дій у відповідь російських окупантів.

Поруч із пунктом пропуску розташована газовимірювальна станція Суджа. Зазначається, що вона «єдиний вхід російського газу для транзиту через Україну». На супутникових знімках відсутні сліди пошкодження станції.

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