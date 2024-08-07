До Фонду ліквідації наслідків агресії передали майже 80 млн грн Богуслаєва

Фонд державного майна направив майже 80 мільйонів гривень, які були на рахунках колишнього власника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, передали 79,5 млн грн – це кошти, які були розміщені на рахунках АТ «ПУМБ» і є частиною активів В’ячеслава Богуслаєва. За рішенням суду вони – в управлінні Фонду держмайна.

Коваль додав, що робота з націоналізованими активами Богуслаєва та Кононенка триває, включаючи інвентаризацію майна, його перереєстрацію та аналіз наявних арештів.

За його словами, загалом з рахунків Богуслаєва ФДМУ передав до фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже понад 366 млн в гривневому еквіваленті.ФДМУ є уповноваженим органом з управління націоналізованими активами, наразі у Фонді перебуває 1175 активів 53 підсанкційних груп та осіб.

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