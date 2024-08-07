У Білому домі дали коментар щодо ситуації у Курській області

США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати американську зброю «для протидії безпосереднім загрозам, що виникають по той бік кордону». Про це заявив журналістам речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує видання Bloomberg, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, офіційні особи «зв’яжуться з українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння» ситуації у Курській області.

6 серпня російська місцева влада заявила про спробу прориву кордону в Суджанському і Кореневському районах Курської області РФ. Міноборони РФ звинуватило українських військових в атаці російських позицій у Курській області РФ.

На тлі повідомлень про події у Курській області РФ дещо зменшилась кількість боїв на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 7 серпня їх було 54.

7 липня начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов, доповідаючи на нараді російському президенту Володимиру Путіну, заявив, що просування українських військових вглиб у Курській області РФ зупинене. За його словами, наразі російські силовики знищують «противника в районах, які розташовані безпосередньо біля кордону».

Водночас російські телеграм-канали пишуть, що бої розпочалися вже на території міста Суджа Курської області, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону. Раніше з’явилися непідтверджені повідомлення про те, що місто перебуває під контролем ЗСУ або, за іншою версією, «в оперативному оточенні».

Путін, коментуючи ситуацію у Курській області РФ, звинуватив Київ у «масштабній провокації».

Українська сторона на ці заяви не реагувала.

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