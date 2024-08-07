Зеленський анонсував запуск застосунку для військових "Армія+"

В Україні скоро запустять мобільний застосунок "Армія+", який має значно полегшити життя військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Українська правда.

"Ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України" , - сказав президент.

За словами глави держави, про це йшлося під час кількох "важливих нарад" із урядовцями в середу.