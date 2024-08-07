В Україні зафіксували першу смерть від нового штаму COVID-19 FLiRT

Перший летальний випадок від нового субваріанту коронавірусу FLiRT було зафіксовано в Івано-Франківській області. Померла 80-річна жінка, пише Наталія Кава, Суспільне.

Про це заявив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

За його совами, померла жінка є жителькою однієї з громад Івано-Франківської області. Її було госпіталізовано до однієї з лікарень області - у хворої була висока температура та важкий стан.

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено" , - розповів Савчук.

Вона була переведена у терапевтичне відділення, після чого через декілька днів вона померла.

"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя" , - сказав він.

Варто зауважити, що наразі в Івано-Франківській області субваріант FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Але коронавірусна хвороба активно циркулює.