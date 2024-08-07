Турция присоединяется к "геноцидному" иску против Израиля в Суде ООН

Турецька делегація в середу, 7 серпня, офіційно подала до Міжнародного суду ООН заяву про приєднання до позову Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю за звинуваченнями в геноциді в секторі Гази. З посиланням на Daily Sabah, повідомляє Європейська правда.

Заяву до Суду ООН подала делегація юристів на чолі з депутатом турецької партії влади, Партії справедливості і розвитку, і головою юридичного комітету парламенту Гюнетом Юкселем.

У документі, як заявив він, описуються атаки Ізраїлю на сектор Гази, які "перевершують геноцид і порушують міжнародне право і всі гуманітарні норми", а також наводяться обґрунтування Туреччини для приєднання до справи.

Юксель додав, що приєднання Туреччини може вплинути на хід позову, оскільки дасть країні доступ до всього судового процесу та можливість виступити в суді.

Про наміри приєднатись до позову ПАР Туреччина – один із найзапекліших критиків Ізраїлю – офіційно заявила ще у травні.

Наприкінці минулого року Південна Африка подала позов до Міжнародного суду ООН, звинувативши Ізраїль у порушенні конвенції про геноцид через воєнні операції в секторі Гази. Відтоді про приєднання до позову заявили зокрема Ірландія та Іспанія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.