Кандидат Трампа у віце-президенти Венс не відповідав на дзвінки Буданова та Олещука - WP

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у жовтні 2023 року повідомляв, що йому телефонували голова ГУР Кирило Буданов і командувач Повітряних сил Микола Олещук.﻿﻿ Про це пише газета Washington Post, повідомляє Українська правда.

Видання повідомляє, що блогер і прихильник теорій змов Чарльз Джонсон надав у розпорядження редакції особисте листування з Венсом.

Йому він грубо описав свою неприязнь до українського уряду і відмову розглядати його прохання про допомогу США.

Видання пише, що в жовтні 2023 року, приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували пакет військової допомоги для України, Венс писав, що йому дзвонили високопосадовці з України.