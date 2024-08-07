Морський дрон Magura наніс ураження третині з ліквідованих кораблів ЧФ РФ – ГУР

На рахунку морського дрону Magura V5 вже 14 уражених кораблів Чорноморського флоту РФ. Вісім із них знищено повністю. Про це розповів співробітник Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Ліга.net.

"Це перший морський безпілотний апарат якому вдалося не просто вразити корабель противника, а й повністю його знищити. За різними оцінками, зараз це найрезультативніший дрон у світі. Такої кількості знищених кораблів немає в жодної служби та й країни загалом" , – сказав представник ГУР.

За його словами, ці морські безпілотники сьогодні є ключовими в боротьбі Сил оборони України з російським флотом.