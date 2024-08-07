У Зеленського вперше прокоментували події у Курській області

Події у Курській та Бєлгородській областях демонструють справжнє ставлення росіян до війни з Україною та режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Кореспондент.

"Реальна (не пропагандистська) "миролюбність" російського народу досліджена набагато гірше, ніж, скажімо, поверхня Марса. Базова теорія закордонної російської опозиції та реліктових західних русофілів полягає в тому, що "глибинний народ не підтримує Путіна та війну з Україною". Це фатальна помилка. А репресії начебто змушують його приховувати свою думку, радіти в соцмережах ракетним ударам по містах України й записуватися в армію" , - написав Подоляк.

Він зазначив, що відсутність адекватної реакції росіян на "контрвійну" лише підтверджує думку про те, що громадяни Росії мають "міцний свідомий взаємозв'язок" зі своєю владою. Окрім цього, заклики не довіряти результатам опитувань, що показують схвалення росіянами війни, є класичною помилкою, зауважив Подоляк.

"Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!" Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього… Перефразовуючи: "Ми без кінця проклинаємо Путіна, і, ясна річ, за діло. І все ж я хочу запитати: то хто ж таки підписав мільйон контрактів з ЗС РФ і хто вчиняє тисячі конкретних злочинів?" , - підсумував радник керівника ОП.

Водночас в етері телемарафону Єдині новини Подоляк зауважив, що говорити про події в Курській області можуть лише військові та в тому випадку, якщо це потрібно.