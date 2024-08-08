Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів

8 серпня 2024 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя, повідомляє ЮрЛіга.

Рада вирішила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Євдокімову Олену Павлівну - з посади судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

Мартинишин Марію Олексіївну - з посади судді Франківського районного суду міста Львова;

Толкаченка Олександра Олександровича - з посади судді Одеського апеляційного суду;

Кошика Андрія Юрійовича - з посади судді Господарського суду Київської області;

Васильків Олену Василівну - з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Качура Ігоря Анатолійовича про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва у відставку на час розгляду дисциплінарної скарги на дії судді.