Під час боїв у Курській області Україна начебто менш ніж за 48 годин захопила більше територій, ніж за весь період літнього контрнаступу 2023 року. З посиланням на The Telegraph, повідомляє Новое время.

«Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року» , — зазначається в матеріалі.

The Telegraph також пише, що бої в Курській області переслідують три цілі. Це відволікання росіян від наступальних операцій у Донецькій області, сіяння розбрату всередині самої Росії та просування угоди про обмін територіями під час потенційних переговорів.

8 серпня російське видання Агентство із посиланням на провоєнні канали писало, що бої в Курській області тривають приблизно за 26 кілометрів від кордону, а нібито українські війська, ймовірно, досягли села Івниця і намагаються перерізати трасу Суджа — Льгов у районі села Анастасіївка.

Газета The Washington Post із посиланням на «радника президента Володимира Зеленського» писала, що Україна нібито взяла під контроль газовимірювальну станцію Суджа в Курській області.

Станція Суджа є останнім діючим пунктом перевалки російського природного газу через Україну в Європу. У 2023 році трубопроводом Уренгой-Помари-Ужгород до Європи було перекачано близько 14,65 млрд кубометрів газу. Це близько половини російського експорту природного газу.

Також російське видання Агентство повідомляло, що під час боїв у Курській області було прорвано дві лінії фортифікаційних споруд, які російська влада збудувала за 2,5 роки повномасштабної війни, витративши 15 млрд рублів.