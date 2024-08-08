Молдова запровадила режим тривоги у газовому секторі через ситуацію в Курській області
Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ввела в країні режим тривоги у газовому секторі. Причина - ризик перебоїв постачання газу через військові дії у Курській області Росії. З посиланням на NewsMaker, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як повідомляється, комісія ознайомилася з поданою Міністерством енергетики інформацією про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа, через яку газ надходить і до Молдови.
У результаті було вирішено вжити превентивних заходів забезпечення енергетичної безпеки країни.
"Члени комісії констатували, що наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв. Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба", - йдеться у рішенні комісії.