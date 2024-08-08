Молдова запровадила режим тривоги у газовому секторі через ситуацію в Курській області

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ввела в країні режим тривоги у газовому секторі. Причина - ризик перебоїв постачання газу через військові дії у Курській області Росії. З посиланням на NewsMaker, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, комісія ознайомилася з поданою Міністерством енергетики інформацією про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок військових дій у районі газовимірювальної станції Суджа, через яку газ надходить і до Молдови.

У результаті було вирішено вжити превентивних заходів забезпечення енергетичної безпеки країни.