У Пентагоні заявили, що не вважають ситуацію у Курській області ескалацією

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала ситуацію в Курській області Росії. Про це розповів кореспондент "Голосу Америки" в Пентагоні Остап Яриш у соцмережі Х, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою" , — наголосила Сінгх.

За її словами, Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.