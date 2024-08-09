ISW: Українські війська змогли досягти оперативної несподіванки у Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії.

"ISW не буде давати оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не поставити під загрозу оперативну безпеку України".

Як зазначають аналітики, Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність, оскільки значне просування України вглиб Росії стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях правителя Росії Володимира Путіна, спрямованим на закріплення наративів так званої російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

ISW припускає: якщо російські повідомлення про ситуацію в Курській області є точними, і якщо російське військове командування сприймає ситуацію так, як її описують російські джерела, то військове командування РФ має низку імовірних способів дій (ІСД), які воно може застосувати у відповідь на українську операцію в Курській області.

Російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.

Воно може вирішити використати існуюче Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для реагування на український наступ.

Військове командування РФ може вирішити передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших частин фронту.

Російське військове командування може намагатися зберегти сили, які наразі перебувають у Курській області, але може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, намагаючись покращити здатність Росії відвоювати територію.

"Путін, ймовірно, вважає, що він повинен реагувати на загрозу цивільному населенню, щоб запевнити російську громадськість у тому, що ситуація під контролем, і уникнути значного внутрішнього невдоволення".

В огляді зазначається, що українські офіційні особи поки що не коментують безпосередньо операцію, що триває в Курській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня, що Росія "принесла війну в Україну" і повинна "відчути, що вона зробила", у відповідь.

"Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".

"Як російські, так і українські війська намагалися досягти оперативної несподіванки протягом останніх півтора року бойових дій через часткову прозорість поля бою в Україні.

Здатність України досягти оперативної несподіванки підкреслює, що широка візуальна і сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, і що воюючі сторони в Україні можуть використовувати невизначеність щодо оперативних намірів для досягнення ефекту несподіванки".

Аналітики нагадують, що ISW вже оцінював, що російські війська не змогли засвоїти отримані уроки про труднощі механізованих маневрів на передбачуваному прозорому полі бою в Україні.

Однак, схоже, що Україна вчиться і адаптується до цього аспекту поля бою, враховуючи її здатність досягти очевидної оперативної несподіванки в даному випадку.

Ключові висновки ISW за 8 серпня: