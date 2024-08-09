Харріс та Трамп домовилися про проведення дебатів: названо дату

Дебати кандидатів на пост президента США — Камали Гарріс від Демократичної партії та Дональда Трампа від Республіканської партії — відбудуться 10 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу АВС.

"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь" , — розповіли на телеканалі.

ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on ABC. Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate.https://t.co/dQiIQjVKyy — ABC News (@ABC) August 8, 2024

Як повiдомлялось, Камала Гарріс не погодилася на пропозицію Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.