Харріс та Трамп домовилися про проведення дебатів: названо дату
Дебати кандидатів на пост президента США — Камали Гарріс від Демократичної партії та Дональда Трампа від Республіканської партії — відбудуться 10 вересня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні телеканалу АВС.
"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", — розповіли на телеканалі.
Як повiдомлялось, Камала Гарріс не погодилася на пропозицію Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.