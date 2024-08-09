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СБУ викрила агента РФ, який допоміг спіймати резидентку російського ГРУ

СБУ викрила агента РФ, який допоміг спіймати резидентку російського ГРУ
Фото: СБУ

Служба безпеки Україна викрила у Києві агента РФ, який допоміг спіймати резидентку російського ГРУ. Вони планували підвали автомобілів військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

У столиці затримали старшу агентку російського ГРУ, яка координувала виконавців "російських замовлень" в Україні. Першочерговим їх завдання мав бути підпал службових авто Сил оборони.

СБУ задіяла "подвійного агента", жителя Києва, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Він пішов на співпрацю та допоміг викрити та задокументувати підривну діяльність російської шпигунки.

Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вона потрапила у поле зоре росіян на початку повномасштабної війни.

Жінка займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Вона давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

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Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити "подвійний агент". Саме тоді її затримали співробітники СБУ.

Жінці вручили підозру за за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Він "полював" на склади ЗСУ.

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