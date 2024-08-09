Росіяни вдарили по супермаркету в Костянтинівці: є загиблі та поранені (Оновлено)

Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 4 людей загинули та 24 дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".

Оновлено: О 13:16 президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 4 людини і 24 дістали поранення. Під завалами перебувають люди.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.

Станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено".

Голова ОВА уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

"На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо" , – підсумував Філашкін.

Росіяни вгатили по Костянтинівці. Горить супермаркет. Відео з Telegram

Обережно: на відео присутня лайка pic.twitter.com/JbZRFKSSKa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

У соцмережах пишуть, що загарбники по "Еко-маркету".

Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.