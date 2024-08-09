Росіяни вдарили по супермаркету в Костянтинівці: є загиблі та поранені (Оновлено)
Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 4 людей загинули та 24 дістали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".
Оновлено: О 13:16 президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 4 людини і 24 дістали поранення. Під завалами перебувають люди.
"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.
Станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено".
Голова ОВА уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
"На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – підсумував Філашкін.
У соцмережах пишуть, що загарбники по "Еко-маркету".
Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.
"Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", – повідомили у Новій пошті.