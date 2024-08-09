Удар РФ по Костянтинівці: що відомо (Оновлено)

Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 11 людей загинули та 37 дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова донецької ОВА Вадим Філашкін та президент Володимир Зеленський у Telegram, Нова пошта у Facebook, Національна поліція України.

"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".

Оновлено: О 13:16 президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 4 людини і 24 дістали поранення. Під завалами перебувають люди.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.

Станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено".

Оновлено: На 13:48 кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 9.

Станом на 14:56 у МВС повідомили про 11 загиблих та 37 поранених. Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

Голова ОВА уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

"На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо" , – підсумував Філашкін.

Росіяни вгатили по Костянтинівці. Горить супермаркет. Відео з Telegram

Обережно: на відео присутня лайка pic.twitter.com/JbZRFKSSKa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

У соцмережах пишуть, що загарбники по "Еко-маркету".

Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.

"Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", – повідомили у Новій пошті.

Оновлено:

15:13. Кількість постраждалих у Костянтинівці зросла до 44, уточнили у ДСНС. На місці тривають рятувальні роботи.

15:44. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що окупанти вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки ракетою Х-38.

«Це центр міста, крім Еко-маркету, було вщент випалено низку торговельних кіосків поблизу. Приблизно, в Еко-маркеті знаходилося близько 50 людей» , — сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

16:34. Філашкін написав, що окупанти знову обстріляли Костянтинівку, цього разу вдаривши по приватному сектору з РСЗВ Смерч. Відомо про двох постраждалих.

17:29. Офіс генпрокурора повідомив, що відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 поранених у Костянтинівці.