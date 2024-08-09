Удар РФ по Костянтинівці: що відомо (Оновлено)
Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 11 людей загинули та 37 дістали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова донецької ОВА Вадим Філашкін та президент Володимир Зеленський у Telegram, Нова пошта у Facebook, Національна поліція України.
"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".
Оновлено: О 13:16 президент Володимир Зеленський повідомив, що загинули 4 людини і 24 дістали поранення. Під завалами перебувають люди.
"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей.
Станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено".
Оновлено: На 13:48 кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 9.
Станом на 14:56 у МВС повідомили про 11 загиблих та 37 поранених. Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.
Голова ОВА уточнив, що один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
"На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – підсумував Філашкін.
У соцмережах пишуть, що загарбники по "Еко-маркету".
Нова пошта повідомила, що загарбники влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення пошти.
"Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення. Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", – повідомили у Новій пошті.
Оновлено:
15:13. Кількість постраждалих у Костянтинівці зросла до 44, уточнили у ДСНС. На місці тривають рятувальні роботи.
15:44. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що окупанти вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки ракетою Х-38.
«Це центр міста, крім Еко-маркету, було вщент випалено низку торговельних кіосків поблизу. Приблизно, в Еко-маркеті знаходилося близько 50 людей», — сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.
16:34. Філашкін написав, що окупанти знову обстріляли Костянтинівку, цього разу вдаривши по приватному сектору з РСЗВ Смерч. Відомо про двох постраждалих.
17:29. Офіс генпрокурора повідомив, що відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 поранених у Костянтинівці.
«Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для цивільних вбивств. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне», — заявив генеральний прокурор Андрій Костін.